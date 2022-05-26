إنقاذ 110 أشخاص قرب السواحل الإيطالية

قالت منظمة الإغاثة الإسبانية “أوبن أرمز” إنها نقلت 110 أشخاص إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ،بعدما أنقذتهم سفينتان ألمانية وإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة أنه تم السماح للسفينة أسترال التابعة لها مع سفينة نادير التابعة لمنظمة ريسكشيب الألمانية بالرسو في الجزيرة الإيطالية من أجل إنزال الأشخاص الذين انقلب قاربهم إلى الشاطئ صباح اليوم الخميس.

وتأتي عملية الإنقاذ بعد يوم من إعلان المنظمة الدولية للهجرة، عن غرق قارب على متنه 76 شخصا كان قد غادر بلدة زوارة الساحلية الليبية، نحو السواحل التونسية أين تم إنقاذ 24 شخصا.