فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فاز وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع عيسى، بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي أُجريت ظهر اليوم الخميس، في القاهرة «بتصويت الأغلبية» من الأعضاء إلى جانب وزراء الشباب والرياضة بدول «السعودية، الكويت، العراق، تونس، الإمارات، الجزائر، ليبيا، الأردن، وفلسطين، بالاضافة إلى مصر، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسط العاصمة المصرية، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فيصل غسال ووزراء الشباب والرياضة العرب.

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وأضافت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية أنه إلى جانب انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أُجريت أيضًا انتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس.

وزير الرياضة يلتقي الأمين العامة للجامعة العربية

والتقى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، ظهر اليوم بعد ذلك، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحضور مندوب ليبيا لدى الجامعة السفير عبدالمطلب ثابت.

وقالت ثابت، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنهما ناقشا مع أبوالغيط البرامج والمشروعات التي سيجرى الشروع فيها وتنفيذها خلال العام المقبل، من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ودور جامعة الدول العربية في دعم المجلس في خططه الموضوعة للمرحلة المقبلة.

وأضاف ثابت أن أبوالغيط هنأ في ختام اللقاء، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، لمناسبة انتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بعد الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الجامعة.

لقطة جماعية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)

لقاء الجويفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)