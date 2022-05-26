باشاغا ينفي وجود أي خطط فورية لمباشرة سلطاته من طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن حكومته ستعمل من مقرها في مدينة سرت، نافياً وجود أي خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أنه دخل مدينة طرابلس في سيارة مدنية، وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين، معترفاً بالخطأ في اختيار التوقيت بقوله: “نحن لا نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة، قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%”. مشككاً في الوقت نفسه في قدرة خصمه الدبيبة على توحيد البلاد وتنظيم انتخابات لأنه لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة، وفق قوله.

ودعا باشاغا البنك المركزي إلى تحمّل نفقات ميزانية حكومته، متعهداً بتحسين أوضاع المهاجرين غير القانونيين الذين يحتجزون في مراكز اعتقال “قذرة”، ويواجهون التعذيب والاعتداء والحرمان، وفق وصفه.

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