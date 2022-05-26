«البدري» يبحث ملف الديون المتراكمة لصالح الفنادق والمنشآت السياحية بالأردن

عقد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر السفارة في عمان، اجتماعا مع جمعية الفنادق الأردنية وأصحاب المنشآت الفندقية بالمملكة الأردنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبوبكر محمد الجفال رئيس لجنة تسديد الديون بالخارج، والوفد المرافق له والمكون من الدكتور أحمد سالم أحمد عضو لجنة تسديد الديون ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية و الدكتور أسامة امحمد ابوغنية عضو ومقررا باللجنة وحسام الدين تنتوش عضو لجنة تسديد الديون بالخارج وعبد الباسط رمضان إبراهيم عضو لجنة تسديد الديون بالخارج.

كما حضر الاجتماع، رئيس المكتب الصحي المكلف د.مفتاح عمارة ومسؤول الشؤون الطبية ود. أكرم القشطي، والمراقب المالي أحمد أبوبكر عبد الحفيظ ود. أحمد البوزيدي القنصل الليبي.

وتطرق الاجتماع، إلى ملف الديون المتراكمة لصالح الفنادق والشقق الفندقية والمنشآت السياحية بالمملكة الأردنية الهاشمية.