السني: ليبيا في طريقها للعودة إلى الساحة الإفريقية

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن ليبيا ستظل دائماً فخورة بانتمائها الإفريقي وأنها في طريق عودتها للساحة الأفريقية بقوة، وستدافع دائماً عن قضاياها رغم كل التحديات الراهنة قائلا “قوتنا في وحدتنا”.

جاء ذلك خلال استضافة بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الاحتفالية السنوية بمناسبة يوم إفريقيا وهو يوم ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية 25 مايو 1963 بحسب المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأعرب السني خلال الاحتفالية التي نظمتها بعثة الاتحاد الإفريقي المراقبة لدى الأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2022 “تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية” عن سعادته لاستضافة هذا الحدث المهم والذي يؤكد أن ليبيا ستظل دائماً بانتمائها الإفريقي وأنها في طريق عودتها للساحة الأفريقية بقوة، وستدافع دائماً عن قضاياها رغم كل التحديات الراهنة.

وجرى خلال الحفل تقديم كلمات ترحيبية من رئيس الجمعية العامة عبدالله الشاهد والأمين العام انطونيو غوتيرش ، وذلك بمشاركة عدد من السفراء الأفارقة والدبلوماسيين من مختلف البعثات الدولية، حيث تم استعراض أهم النجاحات والتقدم الذي أحرزتها إفريقيا في مجالات أهمها الزراعة والصناعات الغذائية، وتم أيضاً تقديم عرض لمختلف الأطعمة الإفريقية الأصيلة من بينها ليبيا، بعنوان “إفريقيا تستطيع أن تطعم العالم”