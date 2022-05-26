إيطاليا والجزائر تجددان دعمهما للانتخابات في ليبيا

العنوان-روما

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إن هناك تقارباً في وجهات النظر بين بلاده والجزائر فيما يخص الوضع في ليبيا.

وعبر مارتيلا خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبّون عن دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى لقاء بين الأطراف الليبية لحل كافة المشاكل والتوصل إلى حلول متقاسمة تمر من خلال انتخابات تُجرى على أسس ديمقراطية.

في حين قال الرئيس الجزائري إن هناك تطابقا تاما في الرؤى مع إيطاليا بشأن ليبيا، مؤكدا أنه لا مصلحة للبلدين إلا عودة الاستقرار.

وأكد تبون أن الطريق الوحيد هو انتخابات تشريعية تعطي الكلمة لليبيين وتبني ليبيا على أسس ديمقراطية، مبديا استعداده للمساعدة على استقرار أكبر في ليبيا.