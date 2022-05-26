النائب العام يوجه بتشكيل غرفة أمنية لضبط وإحضار المطلوبين على ذمة تحقيقات جنائية   | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وجه النائب العام الصديق الصور، وكلاء النيابة بالتواصل مع قادة الشرطة، لغرض إصدار قرار بتشكيل غرفة أمنية.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، ستتولى الغرفة الأمنية مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار. الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ بإشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

وأوضح مكتب النائب العام، أن قرار تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة يضم، رئيس جهاز البحث الجنائي. وقادة قوة العمليات الخاصة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووحدة المهام الخاصة، والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن مهام الغرفة ضبط وإحضار المتهمين الغائبين واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم. وعرضها على النيابة العامة، وفق الجدول الزمني المحدد في آلية تنفيذ المخطط.

وأكد مكتب النائب العام أن الأجهزة الأمنية في نطاق مديرية أمن طرابلس باشرت بتنفيذ المهام المسندة إلى الغرفة.. حيث أنها ضبطت 89 متهما في جرائم قتل وحرابة وخطف وسرقة والتهديد باستعمال السلاح.

وأوضح الصور أن الجهات الضبطية ليس لديها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبي الجرائم.. مع غياب جودة استيفاء الإجراءات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية.

ولفت الصور إلى أن عدم فعالية الجهات الضبطية، استدعى أن يطلب من النيابة العامة طلب تشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة إنجاز إجراءات الضبط.

مشيرا إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة، اتخذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتوفير الإمكانيات. التي من شأنها ضمان تحقق غرض الغرفة المشكلة.