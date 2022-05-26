رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز: ملتزمين بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب ولابد أن يسلّم الدبيبة السلطة للحكومة الجديدة

قال رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار، موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط، وملتزمة بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب.

دينار وفي تصريح منصة “فواصل”، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة باستجابة للمطالب ويسلّم السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وحول اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قال دينار إن اللقاء كان إيجابيًا جدًا، وبحث جملة من النقاط المهمة، أبرزها تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014، لأن حكومة الدبيبة، طلبت تفعيله من يناير 2022 وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها.

كما تطرق المجتمعون، قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس، حيث أعدّ تقريرًا بشأنها لديوان المحاسبة ، وتمت احالته للنائب العام.

وأضاف دينار: “طالبنا خلال الاجتماع بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، موضحًا لرئيس مجلس النواب استياء عمال النفط من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات”.

وبحث المجتمعون: مسألة المرأة العاملة في القطاع، وضرورة مراعات التزاماتها الأسرية في ساعات الدوام، خاصة في رمضان،

وأكد دينار، انه سيعقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمتابعة ما نوقش خلال هذا الاجتماع.