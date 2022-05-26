«الجويفي» يناقش مع «أبو الغيط» آليات تعزيز دور مجلس وزراء الشباب العرب

التقى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالشفيع الجويفي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على هامش مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد في دورته رقم (45)، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش اللقاء الذي كان بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، البرامج والمشروعات التي سيتم الشروع فيها وتنفيذها خلال العام القادم، كما بحث أيضا دور جامعة الدول العربية في دعم المجلس في خططه الموضوعة للمرحلة القادمة.

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتهنئة لوزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، بمناسبة انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بعد الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.