المنفي يصل مالابو للمشاركة قمتين استثنائيتين للقادة الأفارقة

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

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وتعقد القمتين يومي الجمعة والسبت الموافق 27 و28 من شهر مايو الجاري 2022 م، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في القارة الإفريقية.