السايح: المفوضية مستعدة لإجراء انتخابات في حال توافقت الأطراف السياسية

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.

وشدد السايح في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة، على أن دور المفوضية يأتي بعد استلام التشريعات والقوانين الانتخابية وليس قبله، قائلا: “إن المفوضية يحكمها قانون إنشائها وتعمل في إطار المبادئ والممارسات الدولية الناظمة لتنفيذ العمليات الانتخابية”.

وأشار السايح إلى أن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب.

وأكد رئيس المفوضية عكوفهم على تطوير الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن نجاح العملية متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة.

وأكد السايح أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداء بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتهاء بالناخبين.