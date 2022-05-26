دردور: لقاء الدبيبة بقادة المجموعات المسلحة يأتي للتجهيز لصد أي هجوم لـ باشاآغا على طرابلس

ليبيا – قال المحلل السياسي فرج دردور إن لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وقادة المجموعات المسلحة في طرابلس هو إجراء طبيعي، وهو لقاء مستمر ودوري بما أن الدبيبة هو وزير الدفاع، ولا بد أن يلتقي بالمجموعات التي تنتمي لكتائب مسلحة تنضوي تحت الداخلية أو وزارة الدفاع.

دردور وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “إن التوترات الحالية لا شك أن لها علاقة باللقاء، إذ يتم الاستعداد لأي طارئ أو لصد أي هجوم يقوم به باشاآغا، لا سيما أن هناك حديثًا عن استعدادات تجري للهجوم على طرابلس، وربما تكون هذه الاجتماعات ضمن الاستعدادات”.

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