استئناف عمليات زراعة القرنية في مستشفى العيون بطرابلس

استأنف مستشفى العيون في طرابلس إجراء عمليات زراعة القرنية بعد توقف دام لأكثر من 12 عاما، حيث قام الطبيب الزائر البروفيسور طارق قطامش أستاذ زراعة القرنية وتصحيح البصر في جمهورية مصر بإجراء عمليات جراحية لحالات مرضية باستخدام تقنيات تتاح لأول مرة في ليبيا كتقنية DEMAK، وزراعة القرنية الطبقة DALK.

وتأتي هذه العمليات تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلق وزير الصحة في أغسطس الماضي، بهدف توفير العلاج داخل ليبيا، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين، والأطباء الزوار.

من جهة أخرى، عبرّت مديرة مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة عن تقديرها للدعم اللا محدود الذي قدمته وزارة الصحة لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، وإطلاق برنامج الطبيب الزائر، وأكدت على أن هذا البرنامج سيرفع كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

يذكر أن وزير الصحة أقر في العام الماضي تشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون برئاسة مديرة مستشفى العيون، بحيث تتولى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون، وتوطين العلاج بالداخل من خلال الاستعانة بأطباء زوار يقومون بإجراء العمليات الكبرى في ليبيا.

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