الليلة.. تطورات الوضع في ليبيا على طاولة مجلس الأمن الدولي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا التي ستعرضها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشره مجلس الأمن.. سيتم استعراض تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتقرير لجنة الجزاءات المعنية بليبيا. قبل أن يدخل أعضاء المجلس في جلسة مشاورات مغلقة.

وكانت قد أعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري. أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا. ستناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع في 29 أبريل الماضي، على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو المقبل.