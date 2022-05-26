الزايدي: ما القوة والمؤهلات التي مكنت الدبيبة من القفز على رأس السلطة والاحتفاظ بها؟

ليبيا- تساءل أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي عن القوة والمؤهلات التي مكنت عبد الحميد الدبيبة من القفز على رأس السلطة والاحتفاظ بها بالبلطجة.

الزايدي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ماليًا هناك من اللصوص من هم أكثر منه مالًا. عائليًا لو كان الأمر ابن عمه وصهره علي لأمكن تفهمه رغم ما فيه من كلام، قبليًا مصراته منقسمة حوله رغم حجم التبذير والإفساد، مليشياويًا لا وجود له ضمن مجموعات الكبار ويكتفي بشراء الخدمة”.

وتابع: “أما عن مؤهلات أخرى ممكنة فلا شك أنها معدومة تمامًا، ترى هل نموذج قطيط الذي رُوج له سابقًا وفشل هو المطلوب لإدارة ليبيا بالباطن للقضاء على ما تبقى من إرادة شعبها؟”.

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