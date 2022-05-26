وزارة العمل تعلن عن نتائج جائزة التميز في جودة التدريب لعام 2021

شهدت مدينة طرابلس انطلاق فعاليات الإعلان عن جائزة التميز في جودة التدريب، لعام 2021.

شارك في هذه الفعاليات وكيل وزارة العمل والتأهيل علي الهادي، ووكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود.

وأكد المشاركون على أهمية المعايرة المهنية والجودة في التدريب والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، باعتبارها مكملاً لعمل ودور وزارة العمل والتأهيل، بما يسهم في تحقيق يد عاملة مؤهلة ذات كفاءات ومهارات تمكنها من الدخول إلى سوق العمل؛ وبالتالي تسهيل عملية الاندماج في المجتمع وتغطية الفجوة الموجودة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

كما شارك في الفعاليات مدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، ومدير عام مركز تنمية الموارد البشرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية، ونائب مدير مركز تنمية الصادرات، وعدد من المسؤولين ومديرو الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة وأصحاب الشركات المشاركة.

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