اتفاق إيطالي جزائري لمساعدة ليبيا نحو الاستقرار

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، إنه تحدث كثيرا مع ضيفه ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، عن بعض الأزمات الدولية. حيث تحدثا عن ليبيا، مسجّلين كالعادة تقارباً كاملاً في وجهات النظر والآفاق من أجل مصلحة الشعب الليبي، على حد قول.

وأشار ماتاريلا، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، وفي حديث للاعلام بقصر الرئاسة الايطالية، رفقة تبون. أن اهتمام إيطاليا والجزائر، يكمن في إطار المساعدة في العمل الذي تنفذه الأمم المتحدة، لجمع الأطراف الليبية، لتجاوز أي نزاع وإيجاد حل مشترك.

متابعًا والذي ينبغي أن يتم من خلال انتخابات، على قاعدة دستورية مشتركة في أسرع وقت ممكن.

ومن جهته، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر وإيطاليا. على استعداد لمساعدة ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار.

وأشار تبون في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية في ختام لقائه مع نظيره الايطالي سيرجو ماتاريلا، بالعاصمة الإيطالية روما. أنه على الرغم من كل التجارب السابقة، فإن الحل الوحيد هو الانتخابات، وإعطاء الكلمة للشعب الليبي. وذلك من أجل بناء أساس ديمقراطي.

جدير بالذكر، أن ليبيا تعيش لحظة سياسية حاسمة، في أعقاب فشل عقد الانتخابات ديسمبر الماضي. وعدم الاتفاق حتى اللحظة بين الأجسام السياسية الموجودة برغم انتهاء مدتها القانونية. على موعد جديد لعقد الانتخابات، لاختيار قيادة وطنية حقيقية وبرلمان جديد.