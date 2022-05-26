البوسيفي تجتمع مع أعضاء بمجلس النواب في مقر مصلحة التسجيل العقاري

عقدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، حليمة البوسيفي، اجتماعًا موسعًا بمقر مصلحة التسجيل العقاري مع عدد من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المصلحة ومساعده ومديري الإدارات العاملون بالمصلحة .

وبحسب بين الوزارة العدل وفي بيان لها على “فيسبوك”، اليوم الخميس، فإن رئيس المصلحة المستشار فرح المحمودي، استهل الاجتماع بالترحيب والشكر لتلبية أعضاء مجلس النواب دعوة الحضور بوجود معالي الوزيرة.

من جهتها وصفت البوسيفي، زيارة الأعضاء للمصلحة بالخطوة المباركة باعتبارها أحد الركائز المهمة التابعة للوزارة .

من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس النواب، جهود المصلحة في إطار العمل مبرزين دورها كمؤسسة من مؤسسات الأمن القومي .

وتناول الاجتماع، عرض مرئي وشروح وافية من قبل مسؤولي المصلحة عن أهمية هذا المرفق، وآلية عمل فروعه وإداراته ومكاتبه المختلفة وعن آخر الأعمال والمستجدات المنجزة من قبله .

كما تم تقديم مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات والسجلات العقارية وكيفية تحضيرها الذي تعكف عليه المصلحة حاليا للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .

وفي ختام الاجتماع، تقدم النواب، بالشكر الجزيل لكافة الموظفين التابعين للمصلحة على جهودهم المبذولة من أجل صون ممتلكات المواطنين ودورهم الهام والفعال للمصلحة وما تقوم به في سبيل تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لهم .