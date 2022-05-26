«بوراوي»: محكمة البيضاء قضت بدفع فروق مرتبات موظفي التعليم بالزيادة المقررة

قال رئيس نقابة معلمي طرابلس الكبرى أشرف بوراوي، إن محكمة البيضاء أصدرت حكما بإلزام الدولة بدفع فروق مرتبات موظفي قطاع التعليم بالزيادة المقررة لهم في قانون مجلس النواب رقم 4 من تاريخ صدوره في نوفمبر 2018، حتى آخر مرتب قبل صرف الزيادة.

وأضاف بوراوي، في تصريحات صحفية، أن المحكمة وجهت خطابها للمدعى عليهم، وهم مجلس الوزراء ووزارة المالية، لتنفيذه.

وشدد على أن القيمة المقدرة للفروقات تتجاوز 18 مليار دينار، وقد تتحجج الحكومات بأنها قيمة كبيرة، وأنها تنفق وفق ترتيبات مالية لا ميزانية معتمدة.