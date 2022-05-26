ليبيا الان

«بوراوي»: محكمة البيضاء قضت بدفع فروق مرتبات موظفي التعليم بالزيادة المقررة

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس نقابة معلمي طرابلس الكبرى أشرف بوراوي، إن محكمة البيضاء أصدرت حكما بإلزام الدولة بدفع فروق مرتبات موظفي قطاع التعليم بالزيادة المقررة لهم في قانون مجلس النواب رقم 4 من تاريخ صدوره في نوفمبر 2018، حتى آخر مرتب قبل صرف الزيادة.

وأضاف بوراوي، في تصريحات صحفية، أن المحكمة وجهت خطابها للمدعى عليهم، وهم مجلس الوزراء ووزارة المالية، لتنفيذه.

وشدد على أن القيمة المقدرة للفروقات تتجاوز 18 مليار دينار، وقد تتحجج الحكومات بأنها قيمة كبيرة، وأنها تنفق وفق ترتيبات مالية لا ميزانية معتمدة.

الوسوم

«بوراوي» دفع فروق مرتبات محكمة البيضاء موظفو التعليم بالزيادة المقررة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك