كينيا: قلقون من الأنباء الواردة بشأن التحشيد العسكري في طرابلس

عبَّر مندوب كينيا لدى مجلس الأمن عن قلقها من الأنباء الواردة بشأن التحشيد العسكري في طرابلس، داعيًا كافة الأطراف إلى نبذ العنف والاتجاه إلى المصالحة والانخراط في العملية السياسية بجدية.

وقال مندوب كينيا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «جهود مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز تستحق الإشادة للم شمل اللجنة المشتركة بالمسار الدستوري في حوار بالقاهرة».

مندوب كينيا: الطبقة السياسية قادرة على كسر الانسداد السياسي

وتابع: «نحيي أعضاء اللجنة المشتركة على اتفاقهم حتى الآن، وهو ما يدل على قدرة الطبقة السياسية على الحوار لكسر الانسداد السياسي.. نحث الليبيين على الالتزام بالحوار لأنه السبيل الأمثل لحل الأزمة».

وشدد على أن «عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تكون جامعة وتضم النساء والشباب»، لافتًا إلى أن «الاتحاد الأفريقي يدعم مصالحة جامعة وشاملة في ليبيا، وندعو أعضاء مجلس الأمن الانضمام إلى هذا الدعم».

وأردف: «علينا أن نبدأ العمل لتأكيد وتجديد ولاية فعلية للبعثة الأممية، وتعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة.. أفريقيا ستستغل قدرتها للنظر لأثر العنف في ليبيا والمنطقة لدعم مهمة المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا».

كينيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية.. والحفاظ على الأصول الليبية المجمدة

ودان ممثل كينيا التدخل الأجنبي في ليبيا لاسيما من جانب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، فيما أشار إلى أن «زيادة تسييس القطاع النفطي في ليبيا يبعث على القلق.. ونطالب بحماية الموارد النفطية وانسحاب القوات الأجنبية وتنفيذ خطة عمل لجنة 5+5 الشاملة».

وطالب بالحافظ على الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، و«رفض أي تصرفات لا تجري بالتشاور مع السلطات الليبية». وتطرق إلى مشكلة المهاجرين في ليبيا، خاصة من قضوا عند محاولتهم العبور إلى أوروبا.