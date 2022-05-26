بإشراف النائب العام.. غرفة أمنية مشتركة لضبط المطلوبين داخل طرابلس

أكد النائب العام الصديق الصور، تشكيل غرفة أمنية مشتركة تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.

وأضاف الصور في منشور، أن الغرفة التي تخضع لإشراف النيابة العامة تضم في عضويتها رئيس جهاز البحث الجنائي، وقادة دوريات قوة العمليات الخاصة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووحدة المهام الخاصة، والإدارة العامة للدعم المركزي، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، تهدف إلى ضبط وإحضار المتهمين الغائبين، واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم، وعرضها على النيابة العامة، وفق الجدول الزمني المحدد في آلية تنفيذ المخطط.

وأشار الصور إلى تنامي عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا الأفعال المجرمة إلى الجهات الضبطية، دون أن يقابلها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبيها، مع غياب جودة استيفاء الإجراءات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية.

وكانت نتائج إجراء التقييم القضائي لأعمال مأموري الضبط القضائي خلال الربع الأول من هذا العام، أظهرت غياب منهج عمل يحد من حالة ركود النشاط الضبطي، ويرفع من نسبة إنجاز الإجراءات التي لم تتجاوز ما نسبته 50%، حيث نجحت الغرفة المستحدثة في ضبط وإحضار عدد 89 متهماً، من المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والخطف، والسرقة، والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.

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