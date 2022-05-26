النائب العام يُصدر قرارًا بتشكيل غرفة أمنية تتولى مهمة تنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية

طرابلس 26 مايو 2022 (وال)- أصدر النائب العام الصديق الصور، قرارًا بتشكيل غرفة أمنية؛ تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس، تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

فقد باشر أعضاء الأجهزة الأمنية المكلفة من بينهم جهاز دعم الاستقرار، بتنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة العامة؛ حيث تمكنوا خلال الساعات الماضية، من ضبط وإحضار عدد (89) متهمًا من المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والخطف، والسرقة، والتهديد باستعمال السلاح وفقًا لما نشره جهاز دعم الاستقرار عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد الجهاز إلتزامه بالعمل وفق القوانين النافذة، والتعاون المتواصل مع الأجهزة القضائية في تنفيذ العمليات الأمنية.

ويأتي تشكيل هذه القوة في إطار مواجهة ظاهرة الجريمة؛ وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية المجراة بمعرفتها؛ وتعزيز جودة الإجراءات التي تعتمد عليها العدالة في تتبع الحقيقة. (وال)

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