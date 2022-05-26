مكتب استرداد أموال الدولة ينجح في إرجاع 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة إرجاع مبلغ 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية من شركة تأمين “لويدز أوف لندن” تعويضا عن 6 مروحيات كانت قد دمرت سنة 2014 نتيجة الاشتباكات التي حدثت في طرابلس آنذاك.

وأوضح المكتب في سلسلة من التغريدات عبر تويتر. أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت سابقا شركة التأمين بالتعويض، من خلال عدة مفاوضات بدأت عام 2015 إلا أنها تعثرت بسبب عدم الاستقرار السياسي.

ولفت المكتب إلى أن نجاح عملية إرجاع الأموال جاء بدعم من شركة ليبيا للاستشارات التي مقرها المملكة المتحدة.. مؤكدا استمراره العمل بشكل مهني وشفاف، وإرادة قوية، ووطنية تامة مدعومة بالثقة الدولية المؤثرة، وفق البيان.