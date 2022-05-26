اللواء المحجوب: تم التأكيد في إسبانيا خلال المشاورات على ضرورة حل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية

عقدت بدولة إسبانيا ورشة فنية متخصصة ناقش خلالها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 برنامج عملها وما يجب تحقيقه في المرحلة القادمة لكي ينفذ ما تم الاتفاق عليه وما ينتظره الليبيون من هذه اللجنة التي عولوا عليها وعلى وطنية أعضائها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، انه قد “تم التأكيد في النقاشات على ضرورة حل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية والتي تعرقل عمل الحكومات بسبب امتلاكها للقوة واستخدامها لها بما يمنع الاستقرار وأداء المؤسسات لمهامها”، مشدداً على أن “ما تقوم به هذه المجموعات من عمليات تهريب ونهب لأموال الدولة وفرضها إملاءاتها بما يؤثر على معيشة المواطن”.

وأضاف اللواء المحجوب انه “بات من الضروري دمج هؤلاء في مؤسسات عامة وخاصة ونزع السلاح من تكويناتهم ليلتحقوا بأعمال غير عسكرية وأمنية على أن تؤمن لهم الحياة الكريمة”، مشيراً إلى أن “أعضاء اللجنة اكدوا على أن استمرار وجود هذه المجموعات يعني عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد مهما كانت الإجراءات ومقترحات الحلول ناجحة”.

وتابع: “حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية فشلت بامتياز في أن تكون قادرة على تحقيق أي غرض من أغراض وجودها بل كانت معول هدم لما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأصبحت الحكومة طرفا في صراعات استخدم خلالها المال العام لصالح أغراض شخصية وقامت بالعمل على تجويع وحرمان عدد كبير من الليبيين من قوت عيشهم سواء في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو قطاع النفط في مناطق استهدفت بعينها”.

واختتم اللواء المحجوب قائلاً إن “استمرار هذه الحكومة معناه تقويض السلم واستمرار الفساد والنهب والتجاوزات وكل ما تسعى اليه هو البقاء في السلطة وخلق سبل للنهب والسرقة”.