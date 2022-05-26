السايح يلتقي نجوم مسلسل شط الحرية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ظهر اليوم الخميس، نجوم مسلسل شط الحرية على هامش حضورهم للاحتفالية التي أقامتها المفوضية بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة.

في مستهل اللقاء، رحب “السايح” بالحضور معرباً عن سعادته بلقاء شخصيات قدمت الدراما الليبية بشكل إيجابي يحمل رسائل هادفة تدعم القيم الإنسانية والجمالية، لافتاً إلى دور الدراما الهادفة في نشر التوعية المدنية والإسهام في ترسيخ ثقافة السلم الاجتماعي وانعكاسه على المشاركة الانتخابية.

وأشار السايح إلى إمكانية التعاون في تقديم محتوى يحقق الأهداف الوطنية.

بدورهم، قدم فريق العمل، جزيل شكرهم وامتنانهم للعاملين بالمفوضية لحسن الاستقبال وحفاوة الضيافة مثمنين دعمهم وتشجيعهم.