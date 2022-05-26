البرازيل تطالب بإعادة النظر في القيود المفروضة على النشطاء في ليبيا

طالبت مندوبة البرازيل لدى مجلس الأمن السلطات الليبية بإعادة النظر في القيود المفروضة حيال الناشطين وأصحاب الرأي في وقت التزمت فيه ليبيا بتعزيز الإطار الدستوري الديمقراطي.

وقالت مندوبة البرازيل، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «نجاح المرحلة الانتقالية شرط أساسي للمصالحة الوطنية في ليبيا».

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وعبرت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية، داعية إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب العنف والانخراط في العملية السياسية.

وقالت إن «زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى ترهونة تؤكد أهمية محاسبة مقترفي الانتهاكات بكل شفافية ووفقا للإجراءات القانونية».

وتابعت أن «تقرير الأمين العام يشير إلى هشاشة وضع المهاجرين في ليبيا واحتجازهم في سجون سرية وانتهاكات بحقهم»، مختتمة بأن «البرازيل تثمن عمل البعثة الأممية وتدعم جهودها لوقف الانتهاكات في ليبيا».