بعثة ليبيا بالأمم المتحدة تستضيف يوم أفريقيا بنيويورك

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أن ليبيا في طريق عودتها للساحة الأفريقية “بقوة” -حسب وصفه- كما شدد على أنها “ستدافع دائماً عن قضايا أفريقيا رغم كل التحديات الراهنة، وأن قوة الأفارقة في وحدتهم”.

وجاء تصريح السني أثناء استضافة بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة للاحتفالية السنوية بمناسبة “يوم أفريقيا”، بتنظيم من بعثة الاتحاد الأفريقي المراقبة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2022 “تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن “يوم أفريقيا”، يحتفى به سنوياً بمناسبة يوم ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963، وتنظمه البعثة الليبية هذا العام لأول مرة منذ سنوات، كما شهد الحفل كلمات ترحيبية من رئيس الجمعية العامة عبدالله الشاهد والأمين العام أنطونيو غوتيرش، كما حضر الحفل عدد من السفراء الأفارقة والدبلوماسيين من مختلف البعثات الدولية.

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