السايح : جاهزون لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها كافة الأطراف السياسية

طرابلس 26 مايو 2022 (وال)- أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.

وقال السايح – في كلمة له في الاحتفالية التي أقيمت اليوم الخميس بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات – إن المفوضية تُراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب.

وأشار إلى أن المفوضية عاكفة على تطوير الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن نجاح العملية متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة.

وأكد السايح خلال كلمته على إن قرار مجلس المفوضية؛ بأنشاء وحدة دعم المرأة لم يأتِ من فراغ، بل كان قرارًا له غاية وأهداف تتمثل في تمكين المرأة الليبية من المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى دوائر صنع القرار.

وحضر الاحتفالية سفراء دول هولندا، فرنسا والممثل المقيم لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد طارق حسين الشطشاط، ورئيس الاتحاد النسائي الليبي فوزية البخبخي، وعدد من المنظمات المعنية بالمرأة على مستوى ليبيا. (وال)

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