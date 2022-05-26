صالح يدعو باشاغا ومؤسسة النفط والمركزي لاجتماع في سرت

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء المقبل. بمقر البرلمان بمدينة سرت، مؤكدًا أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه المستشار صالح إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة. ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط. وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس. وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

وكانت قد اقترحت الحكومة الليبية ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب.