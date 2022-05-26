اللواء المحجوب: الأمن مستتب ولا صحة لوجود أي خلل أمني أو اشتباكات في أوباري

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن “الأمن مستتب ولا صحة لوجود أي خلل أمني أو اشتباكات في أوباري وان ما يتردد من اخبار عن قتال هي داخل الحدود التشادية بكلانجا المحاذية للحدود الليبية”.

اللواء المحجوب، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أشار إلى أن “دوريات القوات المُسلحة لا زالت تجوب عدة مناطق جنوباً وصولاً إلى الحدود الليبية، المتمثلة في دوريات اللواء 73 مشاة بالكتيبة 628 مشاة، واللواء 128 المعزز في دورياته الصحراوية انطلاقا من تراغن جنوبا إلى معفن ومنها إلى شرق مدينة القطرون ومنها إلى الخط الحدودي مستوته، وذلك حرصا على منع تسلل عناصر مسلحة من منطقة الاشتباكات الدائرة في منطقتي كلانجا وصولا بتشاد”.