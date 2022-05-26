«البوسيفي» تجتمع مع أعضاء بمجلس النواب في مقر مصلحة التسجيل العقاري

عقدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي”، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بمقر مصلحة التسجيل العقاري مع عدد من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المصلحة ومساعده ومديري الإدارات العاملون بالمصلحة .

وبحسب بين وزارة العدل، اليوم الخميس، فإن المستشار “فرح المحمودي” رئيس المصلحة، استهل الاجتماع بالترحيب والشكر لتلبية أعضاء مجلس النواب دعوة الحضور بوجود معالي الوزيرة.

من جهتها وصفت وزيرة العدل، زيارة الأعضاء للمصلحة بالخطوة المباركة باعتبارها أحد الركائز المهمة التابعة للوزارة .

من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس النواب، جهود المصلحة في إطار العمل مبرزين دورها كمؤسسة من مؤسسات الأمن القومي .

وتناول الاجتماع، عرض مرئي وشروح وافية من قبل مسؤولي المصلحة عن أهمية هذا المرفق، وآلية عمل فروعه وإداراته ومكاتبه المختلفة وعن آخر الأعمال والمستجدات المنجزة من قبله .

كما تم تقديم مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات والسجلات العقارية وكيفية تحضيرها الذي تعكف عليه المصلحة حاليا للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .

وفي ختام الاجتماع، تقدم النواب، بالشكر الجزيل لكافة الموظفين التابعين للمصلحة على جهودهم المبذولة من أجل صون ممتلكات المواطنين ودورهم الهام والفعال للمصلحة وما تقوم به في سبيل تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لهم .