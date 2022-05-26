بدعم ألماني.. ليبيا تتسلم شحنات من الأدوية المخصصة لعلاج الإيدز

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى نقص المناعة المكتسبة الإيدز، مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وأفاد المكتب في منشور بأن هذه الشحنة التي سلّمت الثلاثاء، بدعم من الحكومة الألمانية، ستسهم في توفير الاحتياجات الدوائية للمرضى البالغين، بالإضافة لنحو 150 طفلاً من المتعايشين مع هذا المرض وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد دعم قبل أيام بعض المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية، بالمستلزمات والمعدات الطبية.

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