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بدعم ألماني.. ليبيا تتسلم شحنات من الأدوية المخصصة لعلاج الإيدز

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى نقص المناعة المكتسبة الإيدز، مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وأفاد المكتب في منشور بأن هذه الشحنة التي سلّمت الثلاثاء، بدعم من الحكومة الألمانية، ستسهم في توفير الاحتياجات الدوائية للمرضى البالغين، بالإضافة لنحو 150 طفلاً من المتعايشين مع هذا المرض وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد دعم قبل أيام بعض المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية، بالمستلزمات والمعدات الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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