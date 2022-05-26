سبها الطبي يسجيل إصابة جديدة بكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

بعد هدوء دام لفترة قصيرة، من انحسار الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ليبيا، كما هو الحال في دول الجوار.

عاد فيروس كورونا للظهور من جديد، بعدما أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في الجنوب أمس.

وقال بيان للمركز، إنه أجريت تحاليل لـ6 عينات، ظهرت سلبية 5 منها، واكتشفت الإصابة في القطرون. بينما لم تسجل أي حالات شفاء أو وفاة.

وكانت ليبيا قد تعرضت لموجات متتالية من فيروس كورونا، وسجلت معدلات الوفاة بها أعلى المعدلات بقارة أفريقيا مقارنة بعدد السكان.