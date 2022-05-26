وزارة الخارجية ترد على إحاطة ديكارلو: رئيس الحكومة دخل طرابلس بطريق سلمية وعبر مركبة مدنية وتتحدى أي شخص او كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة

أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، أنها تابعت احاطة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو حول الوضع في ليبيا والتي ذكرت فيها بأن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد دخل الى طرابلس مصحوب بقواته المسلحة بتاريخ 17 مايو 2022، الامر الذي أدى الى اندلاع اشتباكات في المدينة.

وزارة الخارجية، وفي بيان لها، تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن دخول رئيس الحكومة كان بطريق سلمية وعبر مركبة مدنية، وتتحدى أي شخص او كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك.

وأشارت إلى أنه “كان من من الواجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة او نقصان، وأن موقفها من الحكومة او حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي”.