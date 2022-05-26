أحمد حمزة: على المجتمع الدولى ألاّ يتجاهل إرادة الشعب الليبي

قال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنّ “كلمات ممثلي ومندوبى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا التي عُقدت مساء اليوم، يوجد بها تقييم موضوعي وواقعي للوضع الراهن بليبيا، ونضج واضح في التقييم وبالاضافة إلى أن الكلمات عرجت في أغلبها على الإشكاليات والتحديات”.

وأضاف حمزة في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” بالقول: “‏ولكن الحالة الليبية تحتاج إلى الخروج من الإطار النمطي المستهلك في التعاطي مع الملف الليبي ، والذي يحتاج إلى جدية وحزم ورؤية واضح في التعاطي السريع ، لام السياق القائم إتجاه ليبيا من جانب مجلس الأمن بات مستهلك ، ويحتاج إلى آليات وأدوات جديدة للتعاطي مع الأزمة الليبية”.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قائلا: “الشعب الليبي يحتاج إلى وحدة الموقف الدولى داخل مجلس الأمن وإلى دعم تطلعاته وأماله في تحقيق السلام والإستقرار، ‏وتمكينه من تقرير مصيره من خلال إنتخابات حره تفرز من يمثله وتنهي أزمة الشرعيات المتعددة في ليبيا، على المجتمع الدولى إلآ يتجاهل إرادة الشعب الليبي ، والتي يُمثلها إثنين مليون و800 الف مواطن ومواطنة لازلوا يطوقُون ويتطلعُون إلى إجراء الإنتخابات التي تم تأجيلها” وفق تعبيره.

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