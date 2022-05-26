السايح: نراقب باهتمام التطورات السياسية التي تدور حول إجراء العملية الانتخابية

السايح: نترقب مشاركة واسعة النطاق للمرأة في الانتخابات الليبية

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، إنه يقدم تحية إجلال وإكبار للمرأة الليبية وجميع نساء العالم لما تبدله من تضحيات وصبر على مشاق الحياة لأجل أجيال تُكمل مشوار البناء.

وأكد “السايح”، خلال كلمته في احتفالية ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن قرار مجلس المفوضية بإنشاء وحدة دعم المرأة لم يأتِ من فراغ بل كان قرارا له غاية وأهداف تتمثل في تمكين المرأة الليبية من المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى دوائر صنع القرار.

ولفت إلى أن المفوضية لم تدخر جهداً في وضع ما يمكنها من إجراءات لممارسة حقها في الانتخاب والترشح في إطار الأعراف والتقاليد وأحكام الدين الحنيف، مضيفاً أن المفوضية تترقب مشاركة واسعة النطاق للمرأة في الانتخابات القادمة.

وأشار”السائح” إلى أن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء عملية انتخابية في القريب العاجل وتفضي إلى تغيير وانتقال سلمي للسلطة بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب واستخدام القوة، موكداً جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.