الإمارات: مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح

قال مندوب الإمارات لدى مجلس الأمن إن مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح، ويشوبه تنافس على السلطة، ويهدد بتجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خاصة في طرابلس.

وأشار مندوب الإمارات، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إلى أن «سعي الأطراف الليبية للتهدئة ومنح الفرصة للحوار الليبي الليبي رغم الخلافات تعد جهود مشجعة تستحق الدعم».

الإمارات تؤكد ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية

وأكد ضرورة «إنهاء كافة المراحل الانتقالية بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية وفقا لما يتفق عليه الليبيون»، مشددة على دعم المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحلحلة الأزمة الليبية.

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الإمارات تثمن الدور المصري

ورحبت الإمارات بالتقارب الذي جرى بين الأطراف الليبية بشأن المسار الدستوري، مثمنة الدور المصري في هذا الصدد، متطلعة إلى التوصل لاتفاق حول باقي النقاط بين الأطراف المعنية في يونيو.

وشدد مندوب الإمارات على ضروري إشراك المرأة والشباب في بناء الدولة الليبية، متابعا: «ينبغي التأكيد على تحقيق مصالحة شاملة بين الليبيين لبناء الثقة بين جميع الأطراف للحفاظ على وحدة الدولة ومصلحتها وتعزيز التعايش السلمي فيها».

الإمارات تدعو إلى استئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة

وتابع: «لتحقيق سلام مستدام يتعين أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة على حيادها»، داعيا إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي تحققت الفترة الماضية، خاصة في مكافة الإرهاب والتطرف.

وأردف: «ينبغي الحفاظ على حيادية وضمان استقرار المؤسسات الليبية الاقتصادية؛ لأنها ملك لليبيين وإدارة المقدرات بصورة عادلة.. ينبغي تكثيف الجهود لفرض سيادة القانون على كافة الأراضي الليبية لمعالجة الهجرة في السياق الليبي والأفريقي الأوسع».

إعادة هيكة البعثة الأممية

وشدد على حاجة المجتمع الدولي للعمل مع البلدان المصدرة للهجرة ومعالجة أسبابها، متطلعًا إلى إعادة هيكة البعثة الأممية، وفقا للتوصيات الواردة في تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة، وتعيين ممثل خاص على وجه السرعة للعمل من طرابلس».

واختتم بأن الإمارات تؤكد التزامها بسيادة واستقرار ووحدة ليبيا، وتأمل تحقيق التوافق وتجاوز الانسداد السياسي الراهن».