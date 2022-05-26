الحكم المحلي تدرس مع مؤسسة ألمانية تطوير مراكز تدريب المرأة

بحثت مديرة مكتب التعاون وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي “ميساء الرجيبي”، مع مستشارة تنمية المرأة بالمؤسسة الألمانية التنموية للتعاون الدولي “GIZ” السيدة “أماني العقبي”، مشروع تطوير مراكز تدريب المرأة في عدد من البلديات ومناقشة أهداف وتطلعات هذا المشروع.

ورافقت الرجيبي في الاجتماع الذي انعقد في ديوان الوزارة بمدينة طرابلس، مديرة مكتب تمكين المرأة بالوزارة “شادية عريبي”، بحضور عدد من مستشاري شركة تيم ليبيا.

وأشارت المنصة الإعلامية لوزارة الحكم المحلي، أن المشاركات في الاجتماع تطرقن لكيفية دعم وتطوير مثل هذه المشاريع وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح هذا المشروع، من خلال مكتب التعاون الدولي ومكتب تمكين المرأة بالوزارة.

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