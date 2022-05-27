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بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح الثلاثاء المقبل في سرت، يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب.

وأضاف بليحق، في بيان، أن الدعوة لاجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، وسيكون بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المُحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد.

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قناة ليبيا الحدث

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