نورلاند يكشف عن نقاشات تتعلق بمبادرة لإدارة العوائد النفطية

كشف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن نقاشات فنية تجرى مع “أصحاب المصلحة الليبيين من مختلف مؤسسات الدولة”، لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها ليبيون.

جاء ذلك في تغريدة لنورلاند، الخميس، ملحقة بصورة أظهرته مع عدد من الشخصيات الليبية في تونس، على رأسهم رئيسا المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وديوان المحاسبة خالد شكشك، أكد من خلالها نورلاند أن جميع المشاركين توافقوا على “أن الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها ويديرها الليبيون على الدوام، وإنفاقها بطريقة تعود بالنفع على الشعب”.

وأضاف نورلاند، أن المجموعة ناقشت مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة على ابتكار طرق لرصد وتسوية وتقييم إدارة الدولة لعائدات النفط والغاز، بعد أن عرض البنك المركزي جهوده في نشر المزيد من المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه.

وأشار نورلاند إلى أن النقاشات المتعلقة بتقييم إدارة الدولة لعائدات النفط والغاز ستنمو بشكل كبير، بمجرد السماح باستئناف الإنتاج الكامل للنفط، مرجحاً أن تجري مناقشات المتابعة في يونيو لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة المهمة، وفق قوله.

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