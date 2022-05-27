الحاسي: عن أي شفافية يتحدث المركزي طرابلس في ظل استمراره بإيقاف المقاصة والمنظومة عن برقة

أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لا زال مستمرا في إيقاف المنظومة عن المصرف المركزي بنغازي.

الحاسي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، تساءل: “عن أي شفافية يتحدث المركزي في ظل غياب مجلس إدارته عن قيادته ومتابعة عمله؟”.

وتساءل أيضاً: “هل الشفافية والافصاح تعني استمراره في إيقاف المنظومة عن المصرف المركزي بنغازي، وإيقافه المقاصة عن عدد من المصارف التجارية التابعة له الواقعة مجالس إدارتها في برقة”.

وتابع: “هل الشفافية والافصاح تعني عدم عدالته في توزيع السيولة، وعلى تجاوزه لنائبه واحاطته عن اجتماعاته مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والبعثات الدولية وسفارات الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.

وأضاف: “هل الشفافية والافصاح تعني الانفراد بالقرارات التي يتخذها مخالفا بذلك التشريعات المنظمة لعمله، ناهيك عن تدخلها في السياسات المالية والتجارية للدولة وربما وصل الأمر الي القرار التنفيذي أيضا، وننتظر الإفصاح والشفافية في مصروفات الأشهر القادمة”.