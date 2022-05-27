السفير الأمريكي: طالبتُ الأطراف الليبية بابتكار طرق للرقابة على عائدات النفط

أفادت السفارة الأمريكية، بأن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، شارك اليوم الخميس، في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون.

وشارك في الاجتماع، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، نشرته على حسابها على “تويتر”، فإن جميع المشاركين أكدو أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

وقدّم مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عرضا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه، وفقا للبيان الصادر.

كما ناقشت المجموعة، مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل.

وتابع البيان:” من المرجح أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة”.