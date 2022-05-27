نافية دخول العاصمة بقوات مسلحة..خارجية باشاغا ترد على إحاطة روزماري ديكارلوا

العنوان – سرت

نفت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المعلومات التي وردت في إحاطة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلوا بجلسة مجلس الأمن.

وأكدت الوزارة أن المعلومات، التي ذكرتها ديكارلوا بأن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد دخل طرابلس مصحوبا بقواته المسلحة، غير صحيحة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن دخول باشاغا كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، ونتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة.

وأفادت الوزارة أنه كان من الواجب على البعثة الأممية تحري الدقة ونقل المعلومات دون زيادة أو نقصان.

وأضافت وزارة الخارجية أن موقف البعثة الأممية من الحكومة سواء كان سلبياً أو إيجابيا لا يمنعها من سرد الحقيقية كما هي .