رئيس البرلمان يطّلع على أعمال لجنة المسار الدستوري ويلتقي قيادات برقة

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأكيده على “دعم أي توافق يلبي طموحات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”- وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق.

كما اطّلع “صالح” في اجتماع له بمكتبه بمدينة القبة مع عضو لجنة المسار الدستوري النائب الهادي الصغير، على أعمال اللجنة وما توصلت إليه من توافقات حول مسودة الدستور خلال الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أنه في لقاء منفصل حول ذات السياق، اجتمع رئيس مجلس النواب مع قيادات سياسية واجتماعية من منطقة برقة، ممّن ينتمون إلى أحزاب سياسية وأساتذة جامعات ومشايخ وحكماء وعمداء بلديات، وناقشوا مستجدات الأوضاع في البلاد، كما طالبوا بتفعيل دستور 1951، مؤكدين على النظام الاتحادي في صياغة أي دستور للبلاد.

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