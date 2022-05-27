نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع تنتوش وصنع الله وشكشك والشنطي في تونس

ناقش مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند آلية إدارة عائدات النفط في اجتماع مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس.

وقال نورلاند، في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” إنه “شارك يوم 26 مايو في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة المتمثلة في رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون.

وأضاف أن “جميع المشاركين أكدوا أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي”.

وتابع: “قدّم مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عرضًا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه”.

وأضاف: “كما ناقشت المجموعة مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل”.

واستكمل: “ومن المرجح أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو «لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة المهمة”.