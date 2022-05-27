بليحق: اجتماع في سرت الثلاثاء لتدارس مشروع الميزانية العامة للدولة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس عقيلة صالح الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت، سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب في الفترة القريبة المُقبلة.

وأضاف بليحق أنه سيكون اجتماعاً وليس انعقاد جلسة للمجلس، وستحضره رئاسة المجلس بالإضافة للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة كمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.

وكان أعضاء مجلس النواب قد قرروا في وقت سابق عقد جلسة في مدينة سرت، لدعم الحكومة الليبية التي قررت أداء مهامها من المدينة، بعد أن تعذر عليها ممارسة مهامها من طرابلس.

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