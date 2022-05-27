بليحق: اجتماع مجلس النواب في سرت سيناقش مشروع قانون الميزانية

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الاجتماع المقبل للمجلس سيناقش الميزانية الجديدة.

وقال بليحق في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة.

وأضاف أنه “اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، وسيكون الاجتماع بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المُحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد”.