اليعقوبي: طرابلس لم تعد بيئة صالحة أو مكانًا آمنًا لممارسة عمل أي قطاع حكومي

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إن ليبيا الآن في أمس الحاجة لعاصمة إدارية ولتكن سرت عاصمة ليبيا الإدارية.

اليعقوبي أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن أسباب حاجة البلد لهذا الحل أن سرت وموقعها الجغرافي المتوسط لليبيا تبعد عن طرابلس 450 كم وتبعد عن بنغازي ما يقارب 578 كم.

ولفتت إلى أن رمزية المدينة التي تم قهر داعش فيها، وأيضًا سرت مدينة تخلوا من المليشيات والمظاهر المسلحة، وتتوسط طرابلس التي يسيطر عليها التيار الإسلامي والمليشيات وبنغازي التي يسيطر عليها حفتر، بحسب قولها.

وبيّنت أن الحكومة تحتاج إلى إستقرار وأمن بعيدًا عن التأثير الفج لرؤوس المليشيات التي تسيطر الآن بشكل تام على الرئيس السابق الدبيبة، فهو من دعمهم من أجل شرعنة اغتصابه للسلطة، وهذا شيء لا يخفى على أحد.

وأكدت على أن طرابلس لم تعد بيئة صالحة أو مكان آمن لممارسة عمل أي قطاع حكومي من وزارات أو مؤسسات سيادية، فالكل رهينة لرؤساء هذه المليشيات.