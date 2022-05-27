الاتحاد العام لعمال النفط والغاز: ملتزمون بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب

ليبيا – أكد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار أن موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط، وملتزمة بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب.

دينار أعرب في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس عن تمنيه أن يستجيب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لهذه المطالب ويسلّم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأضاف: “كان اجتماعنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إيجابيًا جدًا، وبحث جملة من النقاط المهمة، وأكدنا خلال الاجتماع ضرورة تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014، لأن حكومة الدبيبة طلبت تفعيله من يناير 2022، وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها”.

وتابع دينار حديثه بالقول: “تناولنا قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس، وأعدّ ديوان المحاسبة تقريرًا بشأنها، وأحلنا رسالة للنائب العام”.

وقال دينار: إن الاتحاد طالب خلال الاجتماع بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وأوضح لرئيس مجلس النواب استياء عمال النفط من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات. مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث مسألة المرأة العاملة في القطاع، وضرورة مراعات التزاماتها الأسرية في ساعات الدوام، خاصة في شهر رمضان.

دينار نوه إلى أن للاتحاد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب لمتابعة ما نوقش خلال الاجتماع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية