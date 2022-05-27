خارجية الحكومة الليبية: نتحدى أي كيان أو شخص يدعي دخول باشاغا طرابلس بطريقة مسلحة

استنكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ما جاء في إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، والتي ذكرت فيها أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا دخل طرابلس بصحبة قوة مسلحة ما أدى لاشتباكات.

وردت الوزارة في بيان قائلة: “كان على البعثة الأممية تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة أو نقصان، وألا يمنعها حبها أو كرهها أو موقفها من الحكومة من سرد الحقيقة”.

وأضاف البيان: “هذه المعلومات غير صحيحة ودخول رئيس الحكومة كان تم عبر مركبة مدنية، ونتحدى أي كيان أو شخص يدعي دخول باشاغا بطريقة مسلحة”.

وفي كلمتها بجلسة مجلس الأمن، قالت روزماري إن اتفاق وقف إطلاق النار مستمر، مستدركة بأن الوضع الأمني لا يزال هشا، ولافتة إلى دخول باشاغا إلى طرابلس في 17 مايو مصحوبا بقواته المسلحة واندلعت اشتباكات في المدينة مع الجماعات المسلحة الموالية للدبيبة ما أفضى إلى مقتل أحد أعضاء هذه المليشيات وإصابة رجل شرطة وإلحاق أضرار بعدد من المباني.

وأضافت أن الوضع لا يزال يكتنفه التوتر والمليشيات المسلحة التابعة لباشاغا أو الدبيبة لا تزال على أهبة الاستعداد.